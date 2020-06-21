بالصور.. الجهات الحكومية بـ«الحدود الشمالية» تعود بتطبيق الإجراءات الاحترازية

عادت الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة عودة موظفيها ما يزيد من 75% تحت شعار «نعود بحذر».

ورصدت «واس» عودة الموظفين وسط الإجراءات الاحترازية المبنِيّة على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي لبس الكمام وتوفير المعقمات والتباعد الجسدي. بالإضافة إلى وضع الإرشادات الأرضية وقياس درجات الحرارة ونحوها .

وبدأ صباح اليوم الأحد 21 يونيو تنفيذ قرار الموافقة الكريمة بالسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق ومدن المملكة.

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