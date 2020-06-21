بالصور.. «أمانة جازان» تنفّذ أكثر من 44 ألف جولة رقابية منذ بداية جائحة كورونا

نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها 44175 جولة تفتيشية رقابية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للمواطن والمقيم في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.

وأوضح أمين منطقة جازان «نايف بن مناحي بن سعيدان»، أن تلك الجهود والأعمال شملت 44175 جولة رقابية للأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين ومراقبين الأسواق و1782 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، تم خلالها إغلاق منشأتين بسبب وجود حالة اشتباه، وإغلاق 9 منشآت لوجود حالات مؤكدة بفايروس كورونا «كوفيد -19».

كما تم ضبط مجموعة من المخالفات تضمنت 362 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و641 مخالفة في مساكن العمالة، إضافة إلى 1575 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم التزامها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من تفشي فايروس كورونا، إضافة لضبط 214 مخالفة لمزاولة الأنشطة الغير المستثناة، وضبط 3838 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر.

وبيّن ابن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة أصدرت خلال المدة نفسها 2675 شهادة صحية لعدد من العاملين بالمنشآت، وقامت برفع 245744 طنًّا من النفايات، بمشاركة 6202 فرد و2079 آلية ومُعَدَّة من معدات النظافة والإصحاح البيئي.

وأشار إلى أن جهود الأمانة تمثلت أيضًا في إزالة 115470 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلَّفات، فيما تمت مصادرة 97334 كجم من المنتجات المخالفة وغير الصالحة، وغسل وتطهير وتعقيم 21586 موقعًا في مختلف الطرق والشوارع والمرافق، وتطهير وتعقيم 53940 من الآليات والمعدات والحاويات، مفيدًا أنه تم خلال عمليات التطهير والتعقيم استخدام 2102740 لترًا من المعقّمات والمطهّرات بعد التخفيف.

وأشار ابن سعيدان إلى أن تنفيذ هذه الأعمال والخدمات والجهود جاءت بتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحدّ من تفشي فايروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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وأهاب أمين منطقة جازان في ختام تصريحه بالمواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية للتعامل معها وفقًا للأنظمة والتعليمات.

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