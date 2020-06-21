بالصور.. إزالة 130 بسطة عشوائية بالطائف

نفذت أمانة الطائف 320 جولة لمعالجة الظواهر السلبية بالمناطق السياحية وذات الارتياد الكثيف، بهدف تحسين المظهر العام، وإزالة المشوّهات البصرية والمخالفات البلدية والصحية، ما أسفر عن إزالة 130 بسطة عشوائية.

وعملت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية «شرق الطائف، الهدا، الشفا» على رفع البسطات العشوائية المخالفة وعربات بيع الأطعمة غير المصرَّح لها، وضبط الباعة الجائلين وبسطات شاهي الجمر المنتشرة بالمواقع السياحية وبالطرق العامة وبجوار الحدائق والمنتزهات العامة.

كما قامت فرق النظافة بإزالة اللوحات الدعائية والاعلانية المخالفة والتي تصنف ضمن الظواهر السلبية التي تشوّه أعمدة الإنارة والأراضي البيضاء وتلوث البيئة الطبيعية.

وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع البرنامج الرقابي الشامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأوضحت أمانة الطائف أنها أزالت 130 بسطة مخالفة منها 75 بسطة عشوائية، و55 عربة مخالفة لبيع المواد الغذائية والأطعمة، وذلك من محيط منتزه الردف والطريق الدائري بالشفا والطريق الدائري بالهدا.

وأشارت إلى أن هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية، بالإضافة إلى افتقارها لأدنى متطلبات الاشتراطات البلدية، وبها العديد من المواد والسلع والمنتجات المجهولة المصدر.

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كما رصدت الفرق الميدانية مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ المواد المستخدمة، وعدم وجود شهادات صحية تثبت سلامة العاملين من الامراض السارية والمعدية.

وشملت الحملة المنفَّذَة إزالة أشكال مختلفة من الظواهر السلبية كإقامة غرفة من الصفيح والعقوم الترابية والحيازات المخالفة للأراضي وإقامة حظائر عشوائية للمواشي على جنبات الطرق العامة والسريعة وبالقرب من المواقع السياحية لاستغلال إقبال الزوار في تحقيق مكاسب بطرق مخالفة.

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