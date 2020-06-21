إصابة شخص في اصطدام شاحنتين على طريق الزيمة باتجاه الطائف

اصطدمت شاحنتان وانقلبت إحداهما على طريق الزيمة باتجاه الطائف، اليوم الأحد، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم علاج المصاب في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.

وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر» باصطدام شاحنتين وانقلاب إحداهما على طريق الزيمة باتجاه الطائف، نتج عنه إصابة شخص.

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنّ الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم علاج المصاب في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

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