انحرفت عن مسارها
انحرفت مركبة عن مسارها وانقلبت في محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد؛ ما أدَّى إلى إصابة عدة أشخاص، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث ونُقل المصابون للمستشفى.
وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر» بانحراف مركبة عن مسارها وانقلابها بمحافظة الطائف، نتج عنه عدد من الإصابات.
وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنّ الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
اقرأ أيضًا:
انقلاب مركبة على طريق «الملك عبدالعزيز» بجدة ونقل المصابين للمستشفى
اصطدام مركبتين بمحافظة الطائف.. ونقل المصابين إلى المستشفى
بالصور.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالباحة
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب مركبة في الطائف.. ونقل المصابين إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.