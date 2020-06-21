انقلاب مركبة في الطائف.. ونقل المصابين إلى المستشفى

انحرفت مركبة عن مسارها وانقلبت في محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد؛ ما أدَّى إلى إصابة عدة أشخاص، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث ونُقل المصابون للمستشفى.

وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر» بانحراف مركبة عن مسارها وانقلابها بمحافظة الطائف، نتج عنه عدد من الإصابات.

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنّ الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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