السعودية اليوم / رصد ومعالجة 1200 موقع من التشوه البصري بالجبيل خلال شهرين



الدمام 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 1200 مهمة إزالة للمشوهات البصرية وتحسين المظهر العام لـ 17 مظهراً من مظاهر التشوه البصري، بشوارع وأحياء محافظة الجبيل ، وذلك ضمن حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري.

وقامت البلدية والفرق الرقابية الميدانية بمعالجة مظاهر التلوث البصري عبر ثلاث خطوات متصلة وهي الرصد والإبلاغ والمتابعة وفق جدولة زمنية محددة تبدأ بجمع بيانات مخالفات التلوث البصري ثم الإبلاغ عنها تليهما متابعة سير الإنجاز وشملت إزالة اللوحات العشوائية واللوحات الدعائية المخالفة وإزالة المخلفات الصُّلبة والمتروكات وإزالة الكتابات العشوائية وإعادة الطلاء وذلك بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية وشمل برنامج العمل أكثر من 120 حيًّا وشارعًا فرغ فيه من معالجة أوجه التشوه البصري بها حيث تعمل الفرق المختصة في الميدان على مدار اليوم لإنجاز البرنامج المحدد لتحسين المظهر العام للمحافظة.

وتم تشكيل (5) فرق رئيسية مدعومة بمعدات ثقيلة للعمل المكثف على عدة مراحل تشمل مخطط الراشد والخالدية والعريفي والحمراء والجوهرة وتم إطلاق المرحلة الأولى تعمل بالتزامن في ثلاثة مواقع مختلفة وسيكون العمل تباعاً ليشمل باقي المخططات وفق أولوية محددة.

وشملت أعمال ومهمات إزالة التشوهات البصرية ، إزالة 450 لوحة إعلانية مخالفة لاشتراطات رخص البلدية، ورصد وإزالة 1150 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران، وإزالة 1232م2 من مخلفات الهدم والبناء وتوابع الحفر من الأراضي الفضاء، وإزالة 120 مظلة مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء، وإزالة 450 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين، وإزالة 55 موقع للاستراحات وأحواش الماشية والصنادق المخالفة العشوائية، وإصلاح 950 موقع لحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة، ومعالجة 540 حاوية نظافة داخل الأحياء، وتنسيق ما يزيد على 40520م2 من الأشجار والمسطحات النباتية والزهور في الشوارع الرئيسية والفرعية ومعالجة 149م2 من واجهات المناطق العشوائية.

// انتهى //

15:52ت م

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