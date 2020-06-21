السعودية اليوم / السلطات المغربية تسمح باستئناف الأنشطة التجارية والتنقل والترفيه ابتداء من 24 يونيو الجاري



الرباط 29 شوال 1441 ه موافق 21 يونيو 2020 م واس

قررت السلطات المغربية السماح بالعودة للأنشطة التجارية، وإعادة فتح المراكز التجارية، ومحالّ الترفيه، والفضاءات الشاطئية، وعودة النقل الجوي للرحلات الداخلية ابتداءً من 24 يونيو الحالي.

وأوضح بيان صادر عن كل من وزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة أنه سيتم السماح بالعودة للأنشطة التجارية من الشواطئ، والاستقبالات السياحية الداخلية في الفنادق ومراكز الإيواء، وعودة النقل الجوي للرحلات الداخلية، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

وأضاف البيان أن المناطق الخاضعة لتشديد ظروف الإجراءات الوقائية تتطلب الحصول على رخص استثنائية للتنقل لأسباب أو ظروف قاهرة، مع الإبقاء على إغلاق المتاحف وقاعات السينما، والمسارح، والمسابح العمومية، منع التجمعات العمومية كحفلات الزواج والأفراح، والجنائز.

ودعت السلطات المواطنين المغاربة والمقيمين إلى الاستمرار في التقيد الصارم بجميع التدابير الاحترازية المعلن عنها، وقواعد النظافة العامة، مشددة على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهذه الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.

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15:51ت م

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