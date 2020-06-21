السعودية اليوم / تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا داخل الإدارات الحكومية



سكاكا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

استقبلت الإدارات الحكومية بمنطقة الجوف اليوم موظفيها والمستفيدين من خدماتها وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس

وفعلت الإدارات الحكومية مبادرة #نعود_بحذر حيث أقامت نقاط الفرز البصري وتعقيم اليدين منذ دخول الجميع الى مقراتها مع التأكد من تطبيق الجميع للتعليمات كارتداء الكمامات وعدم المصافحة وعدم التجمع في المكاتب وترك مسافة كافية بين الموظفين والمراجعين والصلاة بسجادة خاصة لكل منهم ، إضافة إلى وضع التعليمات المطبوعة او عبر الشاشات في المداخل والممرات .

ويعتبر تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارتي الداخلية والصحة على الجميع دون استثناء مطلب ضروري لإعادة الحياة إلى طبيعتها ليضمن لأبناء المجتمع سلامة أبدانهم وعدم انتقال الفيروس بعد اذن الله تعالى .

وشهدت جميع الإدارات التزاما تاما من الموظفين أو المستفيدين والتقييد بالتعليمات مما يعني استشعار المسؤولية التي أنيطت بهم لحماية المجتمع من هذا الوباء ، كما أقامت بعض الجهات في وقت سابق فرضيات لوجود حالة مصاب والطريقة الصحيحة للتعامل معها بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة والتي سبق أن وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بتطبيقها في جميع الجهات الحكومية .

// انتهى //

15:47ت م

0127



سكاكا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساستقبلت الإدارات الحكومية بمنطقة الجوف اليوم موظفيها والمستفيدين من خدماتها وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وفق التوجيه الكريم بذلك .وفعلت الإدارات الحكومية مبادرة #نعود_بحذر حيث أقامت نقاط الفرز البصري وتعقيم اليدين منذ دخول الجميع الى مقراتها مع التأكد من تطبيق الجميع للتعليمات كارتداء الكمامات وعدم المصافحة وعدم التجمع في المكاتب وترك مسافة كافية بين الموظفين والمراجعين والصلاة بسجادة خاصة لكل منهم ، إضافة إلى وضع التعليمات المطبوعة او عبر الشاشات في المداخل والممرات .ويعتبر تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارتي الداخلية والصحة على الجميع دون استثناء مطلب ضروري لإعادة الحياة إلى طبيعتها ليضمن لأبناء المجتمع سلامة أبدانهم وعدم انتقال الفيروس بعد اذن الله تعالى .وشهدت جميع الإدارات التزاما تاما من الموظفين أو المستفيدين والتقييد بالتعليمات مما يعني استشعار المسؤولية التي أنيطت بهم لحماية المجتمع من هذا الوباء ، كما أقامت بعض الجهات في وقت سابق فرضيات لوجود حالة مصاب والطريقة الصحيحة للتعامل معها بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة والتي سبق أن وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بتطبيقها في جميع الجهات الحكومية .// انتهى //15:47ت م0127

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