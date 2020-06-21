السعودية اليوم / إصابات فيروس كورونا في البرازيل تصل إلى 03ر1 مليون والوفيات إلى 49976



سان باولو 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى ان الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفي، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .

// انتهى //

15:35ت م

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سان باولو 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسوصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في البرازيل إلى 03ر1 مليون اليوم ، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى ان الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفي، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .// انتهى //15:35ت م0125

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