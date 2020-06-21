السعودية اليوم / النرويج تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة اليوم تسجيل 16 حالة جديدة مصابة بجائحة فيروس

وقال المعهد النرويجي في بيان : إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8742 شخصاً، فيما لم يسجل المعهد أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس عند 244 شخصاً.

// انتهى //

15:34ت م

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بروكسل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلن المعهد النرويجي للصحة العامة اليوم تسجيل 16 حالة جديدة مصابة بجائحة فيروس كورونا " كوفيد - 19 ".وقال المعهد النرويجي في بيان : إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8742 شخصاً، فيما لم يسجل المعهد أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس عند 244 شخصاً.// انتهى //15:34ت م0124

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