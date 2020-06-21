

تبوك 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

وقفت وكالة الأنباء

وبدت الشوارع خالية إلا مما اعتادت عليه من وجود للدوريات الأمنية، والجهات الحيوية التي تقدم خدماتها للجميع إلى المنازل أو من يحمل تصريحاً من خلال تطبيق " توكلنا " لظرف طارئ ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس

// انتهى //

15:23ت م

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تبوك 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسوقفت وكالة الأنباء السعودية أمس ، على جهود الجهات الأمنية بمنطقة تبوك ، راصدته بعدستها آخر أيام عمل قوات الأمن ، في تطبيق منع التجول الاحترازي ، بعد 90 يوماً ، شهدت فيها شوارع ومدن ومحافظات المنطقة حضور ومتابعة متواصلة وعلى مدار الساعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام .وبدت الشوارع خالية إلا مما اعتادت عليه من وجود للدوريات الأمنية، والجهات الحيوية التي تقدم خدماتها للجميع إلى المنازل أو من يحمل تصريحاً من خلال تطبيق " توكلنا " لظرف طارئ ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره .// انتهى //15:23ت م0118

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " واس" تقف على آخر أيام عمل الجهات الأمنية بتبوك لتطبيق منع التجول بعد 90يوماً من الجهود المتواصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.