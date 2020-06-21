السعودية اليوم / جامعة القصيم تطلق مبادرة للدعم النفسي للممارسين الصحيين



بريدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلنت جامعة القصيم مُمثلة بكلية الطب، إطلاق مبادرة بعنوان "الدعم النفسي للممارسين الصحيين في منطقة القصيم" في ظل جائحة

وتهدف المبادرة إلى تقديم استشارات نفسية خاصة بالممارسين الصحيين في المنطقة وذلك لدعمهم نفسيًا وللتخفيف من آثار الضغوط النفسية والمهنية التي تعرضوا لها منذ بدء انتشار وباء الإصابة بفيروس كورونا المستجد مطلع العام الحالي، حيث كانوا في مقدمة الصفوف للتصدي لهذه الجائحة وتنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة هذه الأزمة.

وتبدأ المبادرة غدا بتقديم استشارات للدعم النفسي للممارسين الصحيين مع الدكتور محمد الحميد الأستاذ المساعد في الطب النفسي، وتتواصل بعد غد الثلاثاء استشارات الدعم النفسي مع الدكتور عبد الله القفاري الأستاذ المساعد في الطب النفسي، وفي اليوم الثالث والأخير تقدم الدكتورة سمية الجهني الأستاذ المساعد في الطب النفسي عددًا من الاستشارات النفسية لمساعدة الممارسين الصحيين بالمنطقة على التغلب على الآثار النفسية والدعم النفسي خلال هذه الجائحة.

// انتهى //

15:21ت م

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بريدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلنت جامعة القصيم مُمثلة بكلية الطب، إطلاق مبادرة بعنوان "الدعم النفسي للممارسين الصحيين في منطقة القصيم" في ظل جائحة كورونا ، يقدمها عدد من المتخصصين والاستشاريين من قسم الطب النفسي، وبإشراف من وحدة خدمة المجتمع بالكلية، حيث يتم تنفيذ المبادرة عن بعد لمدة 3 أيام في الفترة من 22 - 24 / 6 / 2020م، عن طريق برنامج زووم.وتهدف المبادرة إلى تقديم استشارات نفسية خاصة بالممارسين الصحيين في المنطقة وذلك لدعمهم نفسيًا وللتخفيف من آثار الضغوط النفسية والمهنية التي تعرضوا لها منذ بدء انتشار وباء الإصابة بفيروس كورونا المستجد مطلع العام الحالي، حيث كانوا في مقدمة الصفوف للتصدي لهذه الجائحة وتنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة هذه الأزمة.وتبدأ المبادرة غدا بتقديم استشارات للدعم النفسي للممارسين الصحيين مع الدكتور محمد الحميد الأستاذ المساعد في الطب النفسي، وتتواصل بعد غد الثلاثاء استشارات الدعم النفسي مع الدكتور عبد الله القفاري الأستاذ المساعد في الطب النفسي، وفي اليوم الثالث والأخير تقدم الدكتورة سمية الجهني الأستاذ المساعد في الطب النفسي عددًا من الاستشارات النفسية لمساعدة الممارسين الصحيين بالمنطقة على التغلب على الآثار النفسية والدعم النفسي خلال هذه الجائحة.// انتهى //15:21ت م0117

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