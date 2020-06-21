السعودية اليوم / أمانة القصيم وبلديات المنطقة تغلق (33) منشأة



بريدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (33) منشأة خلال الأسبوع الماضي وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس

وشملت الجولات الرقابية المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الجميع ، وتم من خلالها مصادرة (11) طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي ، وإصدار (1009) إشعارات ومخالفات، من ضمنها مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ومخالفات التكدس في مساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية المعتمدة.

// انتهى //

15:20ت م

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بريدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (33) منشأة خلال الأسبوع الماضي وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، وذلك على أثر جولات رقابية مكثفة نفذت خلال الفترة 22 - 28 شوال تجاوزت (15) ألف جولة رقابية على مدار الساعة وشملت مدن ومحافظات منطقة القصيم كافة.وشملت الجولات الرقابية المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الجميع ، وتم من خلالها مصادرة (11) طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي ، وإصدار (1009) إشعارات ومخالفات، من ضمنها مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ومخالفات التكدس في مساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية المعتمدة.// انتهى //15:20ت م0115

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