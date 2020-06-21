السعودية اليوم / الجهات الحكومية بمحافظة جدة تشهد عودة الموظفين لمقار أعمالهم وسط تطبيق البروتوكولات الوقائية



جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

شهدت الجهات الحكومية ، بمحافظة جدة اليوم ، عودة الموظفين لمقار أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية ، بجميع مدن المملكة ومحافظاتها ، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس

وعملت تلك الجهات على تطبيق توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وذلك بالحضور لمقار العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم تبدأ المجموعة الأولى عملها ابتداء من الساعة 7:30 صباحاً ، والمجموعة الثانية من الساعة 8:30 صباحاً ، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحاً ، مع استمرار الموظفين من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد ، في حين تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد .

فيما عزز موظفو الجهات الحكومية الوعي المجتمعي من خلال الالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المتعلقة بتطبيق التباعد الاجتماعي ، ومنع تجمعات العمل والمصافحة بالأيدي ، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم في البوابات الرئيسية ، مع فحص درجات حرارة الموظفين قبل الدخول ، والحفاظ على التعقيم المستمر للإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومتلقي الخِدْمات .

كما عملت الجهات على تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مختلف مرافقها ، والحرص على توفير متطلبات الوقاية الشخصية ، مثل المعقمات والمطهرات مع توجيه الموظفين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات ، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر .

// انتهى //

15:19ت م

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جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسشهدت الجهات الحكومية ، بمحافظة جدة اليوم ، عودة الموظفين لمقار أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية ، بجميع مدن المملكة ومحافظاتها ، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" الصادرة من وزارة الصحة .وعملت تلك الجهات على تطبيق توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وذلك بالحضور لمقار العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم تبدأ المجموعة الأولى عملها ابتداء من الساعة 7:30 صباحاً ، والمجموعة الثانية من الساعة 8:30 صباحاً ، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحاً ، مع استمرار الموظفين من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد ، في حين تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد .فيما عزز موظفو الجهات الحكومية الوعي المجتمعي من خلال الالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المتعلقة بتطبيق التباعد الاجتماعي ، ومنع تجمعات العمل والمصافحة بالأيدي ، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم في البوابات الرئيسية ، مع فحص درجات حرارة الموظفين قبل الدخول ، والحفاظ على التعقيم المستمر للإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومتلقي الخِدْمات .كما عملت الجهات على تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مختلف مرافقها ، والحرص على توفير متطلبات الوقاية الشخصية ، مثل المعقمات والمطهرات مع توجيه الموظفين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات ، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر .// انتهى //15:19ت م0114

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