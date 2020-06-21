السعودية | المملكة تدين وتستنكر بشدة عملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:24 مساءً, 21 يونيو 2020 م المناطق - واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لعملية الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج في المملكة المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومةً وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدةً تضامن المملكة ووقوفها مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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