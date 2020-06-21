شكرا لقرائتكم مدير شرطة الشمالية يقلد العقيد بدر العنزي رتبته الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-21 مدير شرطة الشمالية يقلد العقيد بدر العنزي رتبته الجديدة متابعات الخليج 365 - شريف النشمي قلّد مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الجابري العقيد بدر بن علي العنزي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد بشرطة المنطقة. Advertisements “متابعات الخليج 365” تبارك للعقيد العنزي سائلين الله أن تكون هذه الترقية عونًا له على الطاعة، وأن يوفقه الله لخدمة دينه ووطنه وولاة الأمر.



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