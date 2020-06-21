ضبط 45 طن مشروبات غازية داخل مستودع غير مرخص بـ جازان

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - جازان

رصدت هيئة الغذاء والدواء في جازان، اليوم الأحد، مستودع أغذية غير مرخص يخزن المشروبات الغازية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط ٤٥ طنًا من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

أهداف هيئة الغذاء والدواء

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يذكر أن من أهم أهداف هيئة الغذاء والدواء هو القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان.

مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات.

سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.

دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.

وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.

إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلًا عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء.

مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.

أنشطة القطاع

ويقوم قطاع الدواء بعدد من الأنشطة التي يعزز بعضها البعض الآخر والتي تهدف جميعًا إلى حماية الصحة العامة في المملكة وتشمل:

ترخيص عمليات تصنيع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وترويجها والإعلان عنها.

تقييم مأمونية الأدوية وفعاليتها وجودتها وإصدار الترخيص بتسويقها.

تفتيش مؤسسات تصنيع الأدوية واستيرادها وبيعها جملة وصرفها وإخضاع هذه المؤسسات للرقابة.

التحقق من جودة الأدوية المعروضة في السوق ومراقبة هذه الجودة.

التحكم في شروط ترويج الأدوية والإعلان عنها.

رصد مراقبة الآثار الضارة التي قد تنجم عن تناول الأدوية.

تزويد المهنيين والجمهور بمعلومات مستقلة عن الأدوية.

التحقق من سلامة مستحضرات التجميل.

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