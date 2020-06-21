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2020-06-21 وظائف إدارية وتقنية وأمنية في أمازون السعودية بالرياض وجدة لحملة الدبلوم والبكالوريوس متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت، اليوم الأحد، شركة أمازون السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من (جدة والرياض) حسب المسميات والشروط الموضحة أدناه: تفاصيل وظائف أمازون السعودية : 1 – محلل أعمال – الرياض (Business Analyst) – الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، علوم الحاسب).

خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمحلل أعمال أو محلل بيانات أو في التحليل الإحصائي.

مهارات تحليلية وكمية قوية.

معرفة في قواعد البيانات (SQL) وكذلك تقييم سلامة البيانات.

إجادة التواصل باللغة الإنجليزية والعربية. – للتقديم على وظيفة – محلل أعمال لدى أمازون السعودية في الرياض (اضغط هنا) 2 – مساعد الأمن ومنع الخسائر للعمل في أمازون السعودية بمدينة الرياض (Security & loss Prevention Associate) Advertisements – الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على الدبلوم بعد الثانوية (لا يشترط تخصص محدد).

خبرة لا تقل عن سنة في أحد المجالات (خدمات الأمن، حماية الأصول، التدقيق، إدارة المخاطر، مراقبة المخزون، ضمان الجودة).

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (بالتحديد إكسل). » للتقديم على وظيفة – مساعد الأمن ومنع الخسائر – الرياض (اضغط هنا). 3 – مساعد الأمن ومنع الخسائر – جدة (Security & loss Prevention Associate) – الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على الدبلوم بعد الثانوية (لا يشترط تخصص محدد).

خبرة لا تقل عن سنة في أحد المجالات (خدمات الأمن، حماية الأصول، التدقيق، إدارة المخاطر، مراقبة المخزون، ضمان الجودة).

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (بالتحديد إكسل). – للتقديم على وظيفة – مساعد الأمن ومنع الخسائر في أمازون السعودية بمحافظة جدة يرجى الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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