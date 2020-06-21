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سعود الطبية تستحدث خيمتين طبيتين لاستقبال حالات الاشتباه بـ كورونا
مجهزة بأجهزة الضغط السلبي بسعة 16 سريرًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام عن استحداث خيمتين طبيتين خارجيتين مجهزة بأجهزة الضغط السلبي بسعة 16 سريرًا مجهزة بأقسام مختلفة، وتحت إشراف طاقم طبي متخصص لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحالات التي تعاني من الأمراض التنفسية.
وأوضح استشاري الطوارئ د. محمد شيحة بأن الهدف من وضع الخيمتين هو تقليل فرص انتقال فيروس كورونا داخل الأقسام حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين داخل الطوارئ.
وأضاف استشاري الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية أن الخيمتين الطبيتين ستسمحان باستيعاب عدد أكبر من المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في وقت الحاجة.
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