السعودية اليوم / فتْح باب القبول بفرع تقنية بلجرشي الخميس القادم



الباحة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

يبدأ فرع الكلية التقنية ببلجرشي يوم الخميس القادم، في استقبال طلبات المتقدمين إلكترونياً للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441-1442هـ لبرنامج الدبلوم الصباحي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ودعا مشرف فرع الكلية التقنية ببلجرشي المهندس مشعل الزهراني المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالفرع وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات .

وأضاف الزهراني أن فرع الكلية سيفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول في قسمي التقنية الإدارية تخصص التأمين، وقسم تقنية الحاسب الدعم فني، مفيداً بأن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية، وأن يكون حسَن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة التي تحددها الكلية.

//انتهى//

13:56ت م

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