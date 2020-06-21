

الدمام 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

اختتم تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً في وحدة تطوير الموارد البشرية اليوم، برامج التدريب الإلكتروني عن بعد، بمشاركة أكثر من 9 آلاف متدرب ومتدربة في مختلف الإدارات ومكاتب التعليم بالمنطقة.

وأشاد مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بمنجزات وحدة تطوير الموارد البشرية في إعداد هذه البرامج التطويرية والتدريبية التي تسهم في دعم المسيرة التعليمة.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن البرامج التدريبية تضمنت 11 برنامجاً تدريبياً بمعدل 3438 ساعة تدريبية في مختلف التخصصات والبرامج التطويرية التي تسهم في تطوير مهارات المتدربين وتصقل مهاراتهم.

// انتهى //

13:47ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الشرقية يختتم 11 برنامجاً تدربياً عن بعد بمشاركة أكثر من تسعة آلاف متدرب ومتدربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.