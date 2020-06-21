السعودية اليوم / تعليم الباحة ينظم الملتقى التعريفي "رصد ساعات التطوير المهني"



الباحة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

افتتح المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم, اللقاء التعريفي "عن بعد" بحضور أكثر من 1100 مشارك ومشاركة من منسوبي ومنسوبات الإدارة وخارجها.

ورحب المدير العام في بداية اللقاء بجميع الحضور من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية, مبيناً مدى حرص وزارة التعليم على التطوير المهني المستمر لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، وقدرته على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهدافها التي تدعم متطلبات رؤية 2030م.

وأوضح بأن تطلعات الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، عبر تطوير إمكانات المعلم، وتعزيز مهاراته الشخصية والمهنية، منوهاً بأن تطوير مستوى شاغلي الوظائف التعليمية، نابع من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية، وقرار وزارة الخدمة المدنية القاضي باعتماد لائحة الوظائف التعليمية, والذي يبرهن على حرص الوزارة على استثمار ساعات التطوير التي حصل عليها شاغلو الوظائف التعليمية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وبين الدكتور الزهراني أن رصد الساعات تدفع شاغلي تلك الوظائف إلى استثمارها في تعزيز تطوير مستواهم المهني والعلمي، والحصول على الترقيات التي يرجونها في السلم الوظيفي، معربا عن شكره وتقديره للجميع على الحضور والمشاركة.

يذكر أن اللقاء قد ناقش عدة محاور تضمنت عرض إجراءات وضوابط رصد ساعات التطوير المهني قدمها مدير إدارة التدريب للبنين حسين علي دماس، فيما عرض مشرف التدريب والابتعاث أحمد عبدالله سابي تطبيقاً عملياً لعملية رصد ساعات التطوير المهني .

كما تضمن اللقاء في ختامه الإجابة على التساؤلات المطروحة من المشاركين تجاه آلية الرصد واحتساب نقاط التطوير المهني والتي تمت الإجابة عليها من خلال القائمين على تنفيذه.

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13:44ت م

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