السعودية اليوم / بلدية المظيلف تُخالف مستودعين عشوائيين للمواد الغذائية



جدة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

تمكنت بلدية المظيلف أمس ، من ضبط مستودعين عشوائيين للمواد الغذائية مُقامين بسكن عمالة مُخالفة لموقعين مختلفين بمركز المظيلف ، ومصادرة وإتلاف 220 كرتونًا من الحَلْوَيَات ، والبسكويت ، والبطاطس .

وأفاد رئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان الذيبي ، أن الموقعين المتحفظ عليهما مكان لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بطريقه عشوائية تفتقر للاشتراطات والأنظمة البلدية ، مشيراً إلى تطبيق لائحة الغرامات ، والجزاءات للمخالفات حسب النظام ، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

وأكد المهندس الذيبي ، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للمواطن والمقيم ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات أمانة محافظة جدة الرسمية .

// انتهى //

13:38ت م

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