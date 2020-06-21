السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 409 إصابات جديدة بكورونا



كابول 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

سجلت أفغانستان 409 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 28833 ، والوفيات إلى 581، مشيرة إلى أنها سجّلت 472 حالة شفاء، لترتفع حالات التعافي إلى 8764 حالة.

// انتهى //

13:28ت م

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كابول 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسسجلت أفغانستان 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 28833 ، والوفيات إلى 581، مشيرة إلى أنها سجّلت 472 حالة شفاء، لترتفع حالات التعافي إلى 8764 حالة.// انتهى //13:28ت م0077

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