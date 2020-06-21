السعودية اليوم / ندوة عربية حول دور منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان في أوقات الأزمات



القاهرة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

تعقد جامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة حقوق الإنسان غدًا ندوة لمنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حول "دور منظمات المجتمع المدني في أوقات الأزمات" وذلك عبر تقنية الفيديو .

وأوضحت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أن الندوة تهدف إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني المدعوة للوقوف على ماهية دور هذه المنظمات في أوقات الأزمات وبخاصة المجال التوعوي والتثقيفي والوقائي، وتسليط الضوء على الشراكات القائمة في هذا الشأن مع كل من القطاع الخاص والمجتمع العلمي والأكاديمي.

وشددت على ضرورة تضافر الجهود وإسهام المجتمع بكل فئاته لتعزيز الحقوق الأساسية وإعلاء روح وقيم التكافل والتضامن الاجتماعي ما يستدعي مشاركة نشطة لمنظمات المجتمع المدني المعتمدة في الدول الأعضاء وفي مقدمتها تلك المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

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13:19ت م

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