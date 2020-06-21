السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز و "واس" ترصدان من جدة ظاهرة الكسوف



جدة / الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

رصد قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وكالة الأنباء

أوضح ذلك لـ "واس" رئيس قسم علوم الفلك والفضاء الدكتور حسن محمد عسيري، مبينًا أن الكسوف بدأ صباح اليوم عند الساعة 7:04 صباحًا، وبلغ ذروته الساعة 8:12 صباحًا، وانتهى الساعة 9:30 صباحًا.

وقال الدكتور حسن عسيري : إن جميع مناطق المملكة شهدت اليوم كسوفًا جزئياً بنسب متفاوتة بينما شهدت أجزاءً من العالم كسوفًا حلقياً كما في المناطق القريبة من الربع الخالي، وامتد مساره من الكونغو غرباً إلى تايوان شرقاً مرورًا باليمن وعمان.

وأشار إلى حدوث كسوف جزئي مشاهد في جميع مناطق المملكة عام 2022م بقدرة الله تعالى.

كما رصد المركز الوطني للفلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر مراصده الفلكية ظاهرة الكسوف التي استمرت نحو ساعتين وخمس وأربعين دقيقة، وأفاد المركز في بيان له أن هذا الكسوف شوهد في منطقة مكة المكرمة عند الساعة 7:04 صباحًا، وذروته الساعة 8:12 صباحًا، وانتهى عند الساعة 9:31 صباحًا، ومدته 2:27، في حين شوهد في منطقة الرياض عند الساعة 7:10 صباحًا، وذروته الساعة 8:23 صباحًا، وانتهى الساعة 9:49 صباحًا، ومدته 2:39، وفي المنطقة الشرقية شوهد الساعة 7:14 صباحًا، وذروته الساعة 8:30 صباحًا، وانتهى الساعة 9:59 صباحًا ومدته 2:45.

وأشار إلى أن محافظة شرورة شوهد فيها الكسوف الساعة 6:59 صباحًا، وذروته الساعة 8:13 صباحًا، وانتهى الساعة 9:41 صباحًا، ومدته 2.42، بنسبة 96.16%، مبينًا أنه شوهد في منطقة نجران بنسبة 91%، ومدته 2.38، وفي منطقة جازان بنسبة 89.63% ومدته 2.34، وفي مدينة أبها بنسبة 85.40% ومدته 2.34، وفي منطقة الباحة بنسبة 77.80%، ومدته 2.31.

// انتهى //

13:17ت م

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جدة / الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسرصد قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية ظاهرة الكسوف الجزئي الذي شهدته مدينة جدة اليوم، وذلك عبر بث مباشر بالفيديو، باستخدام ثلاثة مناظير فلكية خاصة بأرصاد الشمس.أوضح ذلك لـ "واس" رئيس قسم علوم الفلك والفضاء الدكتور حسن محمد عسيري، مبينًا أن الكسوف بدأ صباح اليوم عند الساعة 7:04 صباحًا، وبلغ ذروته الساعة 8:12 صباحًا، وانتهى الساعة 9:30 صباحًا.وقال الدكتور حسن عسيري : إن جميع مناطق المملكة شهدت اليوم كسوفًا جزئياً بنسب متفاوتة بينما شهدت أجزاءً من العالم كسوفًا حلقياً كما في المناطق القريبة من الربع الخالي، وامتد مساره من الكونغو غرباً إلى تايوان شرقاً مرورًا باليمن وعمان.وأشار إلى حدوث كسوف جزئي مشاهد في جميع مناطق المملكة عام 2022م بقدرة الله تعالى.كما رصد المركز الوطني للفلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر مراصده الفلكية ظاهرة الكسوف التي استمرت نحو ساعتين وخمس وأربعين دقيقة، وأفاد المركز في بيان له أن هذا الكسوف شوهد في منطقة مكة المكرمة عند الساعة 7:04 صباحًا، وذروته الساعة 8:12 صباحًا، وانتهى عند الساعة 9:31 صباحًا، ومدته 2:27، في حين شوهد في منطقة الرياض عند الساعة 7:10 صباحًا، وذروته الساعة 8:23 صباحًا، وانتهى الساعة 9:49 صباحًا، ومدته 2:39، وفي المنطقة الشرقية شوهد الساعة 7:14 صباحًا، وذروته الساعة 8:30 صباحًا، وانتهى الساعة 9:59 صباحًا ومدته 2:45.وأشار إلى أن محافظة شرورة شوهد فيها الكسوف الساعة 6:59 صباحًا، وذروته الساعة 8:13 صباحًا، وانتهى الساعة 9:41 صباحًا، ومدته 2.42، بنسبة 96.16%، مبينًا أنه شوهد في منطقة نجران بنسبة 91%، ومدته 2.38، وفي منطقة جازان بنسبة 89.63% ومدته 2.34، وفي مدينة أبها بنسبة 85.40% ومدته 2.34، وفي منطقة الباحة بنسبة 77.80%، ومدته 2.31.// انتهى //13:17ت م0075

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