السعودية اليوم / بعد مضي أكثر من 90 يومًا عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجوف باتباع تعليمات وزارتي الداخلية والصحة



سكاكا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

بعد مضي أكثر من 90 يومًا على منع التجول بالمملكة العربية

وتجولت عدسة " واس " صباح اليوم بأماكن مختلفة في مدينة سكاكا ، التقطت خلالها مناظر من عودة الحياة وسط التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك دلالة على وعيهم وانضباطهم بالتعليمات الواردة من قبل وزارتي الداخلية والصحة .

// انتهى //

13:12ت م

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سكاكا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسبعد مضي أكثر من 90 يومًا على منع التجول بالمملكة العربية السعودية ، عادت الحياة في منطقة الجوف إلى طبيعتها التي كانت عليها مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المقرة لذلك .وتجولت عدسة " واس " صباح اليوم بأماكن مختلفة في مدينة سكاكا ، التقطت خلالها مناظر من عودة الحياة وسط التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك دلالة على وعيهم وانضباطهم بالتعليمات الواردة من قبل وزارتي الداخلية والصحة .// انتهى //13:12ت م0074

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