السعودية اليوم / تعليم نجران يحرز أربع ميداليات في مسابقة "الكانجارو" للرياضيات 2020



نجران 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

حقق تعليم منطقة نجران إنجازاً جديداً يضاف إلى مِلَفّ إنجازاته بحصول 4 طالبات في تعليم المنطقة على أربع ميداليات ، منها ذهبيتان اثنتان ومثلهما برونزية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2020 م .

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي التهنئة للطالبات ومدارسهن وأولياء أمورهن وللشؤون التعليمية للبنات ولإدارة نشاط الطالبات على جهودهن في هذه المسابقة ، مؤكداً أن هذه المنجزات تأتي استمرارا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية سائلاً الله لهن مزيداً من التميز والإبداع.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر محمد مدخلي أن المسابقة جرت بمشاركة نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والأهلي بالمملكة عن بُعد عبر التواصل الإلكتروني .

وأكد مدخلي إحراز تعليم نجران مراكز متقدمة خلال المسابقة وتحصله على أربع ميداليات بواسطة الطالبة ندى عصام محمد مرسي "المتوسطة السابعة عشرة" ذهبية ، والطالبة رنا محمد علي "المتوسطة الثانية عشر" ذهبية ، و الطالبة سدن عمر بن أحمد الحسني "ابتدائية توسم الإبداع الأهلية" برونزية ، والطالبة زينب كريم صالح زكري "الابتدائية التاسعة"برونزية.

وأشار إلى أن مسابقة "الكانجارو" تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات ، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات

// انتهى //

13:09ت م

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نجران 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسحقق تعليم منطقة نجران إنجازاً جديداً يضاف إلى مِلَفّ إنجازاته بحصول 4 طالبات في تعليم المنطقة على أربع ميداليات ، منها ذهبيتان اثنتان ومثلهما برونزية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2020 م .وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي التهنئة للطالبات ومدارسهن وأولياء أمورهن وللشؤون التعليمية للبنات ولإدارة نشاط الطالبات على جهودهن في هذه المسابقة ، مؤكداً أن هذه المنجزات تأتي استمرارا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية سائلاً الله لهن مزيداً من التميز والإبداع.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر محمد مدخلي أن المسابقة جرت بمشاركة نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والأهلي بالمملكة عن بُعد عبر التواصل الإلكتروني .وأكد مدخلي إحراز تعليم نجران مراكز متقدمة خلال المسابقة وتحصله على أربع ميداليات بواسطة الطالبة ندى عصام محمد مرسي "المتوسطة السابعة عشرة" ذهبية ، والطالبة رنا محمد علي "المتوسطة الثانية عشر" ذهبية ، و الطالبة سدن عمر بن أحمد الحسني "ابتدائية توسم الإبداع الأهلية" برونزية ، والطالبة زينب كريم صالح زكري "الابتدائية التاسعة"برونزية.وأشار إلى أن مسابقة "الكانجارو" تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات ، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.// انتهى //13:09ت م0072

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