السعودية اليوم / فلسطين تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا



رام الله 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

سجلت فلسطين اليوم 43 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

// انتهى //

13:06ت م

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رام الله 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسسجلت فلسطين اليوم 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.// انتهى //13:06ت م0070

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.