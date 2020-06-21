السعودية اليوم / الجهات الحكومية بـ " الحدود الشمالية " تعود بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تحت شعار " نعود بحذر"



عرعر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

عادت الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة عودة موظفيها ما يزيد من 75% تحت شعار " نعود بحذر".

ورصدت " واس " عودة الموظفين وسط إجراءات احترازية المبنية على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار

// انتهى //

12:58ت م

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عرعر 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعادت الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة عودة موظفيها ما يزيد من 75% تحت شعار " نعود بحذر".ورصدت " واس " عودة الموظفين وسط إجراءات احترازية المبنية على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وهي لبس الكمام وتوفير المعقمات والتباعد الجسدي , بالإضافة إلى وضع الارشادات الأرضية وقياس درجات الحرارة ونحوها .// انتهى //12:58ت م0069

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