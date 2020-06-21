شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية" تستحدث خيمًا لحالات الاشتباه بكورونا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

استحدث ‏قسم الطوارئ بالمستشفى العام في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، خيمتين طبيتين بسعة 16 سريرًا لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، والحالات التي تعاني من الأمراض التنفسية، وذلك لتقليل فرص انتقال الفيروس داخل الأقسام حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين.

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