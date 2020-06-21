شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ٣ صالونات مخالفة للتعليمات الاحترازية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة القطيف تكثف جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية ، وتم إغلاق ثلاث صالونات لعدم تقيدها بالتعليمات الاحترازية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق ٣ صالونات مخالفة للتعليمات الاحترازية بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.