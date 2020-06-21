شكرا لقرائتكم خبر عن بأجواء احترازية .. مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت جوامع ومساجد العاصمة المقدسة المصلين اليوم وسط أجواء احترازية ووقائية صحية من خلال الجهود المكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية وقد باشر فرع الوزارة تطبيق الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وفتحت الجوامع والمساجد ابتداءً من صلاة فجر هذا اليوم حيث تم تطبيق الاحترازات والاشتراطات ‏التي وجهت بها الوزارة للأئمة ومؤذني المساجد والجوامع من خلال تطبيق ‏التباعد بين المصلين لمسافة مترين ولزوم لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍ ،إضافة إلى ‏فتح النوافذ والأبواب في حال إقامة الصلاة إضافة لوضع الملصقات عند الأبواب للعمل بالأنظمة والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الواردة من وزارة الصحة ،كما يقوم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة اي مخالفات صحية قد تحدث، حيث يقوم الفرع بمعالجتها وفق الأحكام والإجراءات النظامية ، في المساجد والجوامع.