هدف يدرب مستفيديه بأساسيات التجارة الإلكترونية تقنيات التسويق

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعقد صندوق هدف ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني دروب ، جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية حول أساسيات التجارة الإلكترونية مساء غدٍ الاثنين، كما سيعقد جلسة مماثلة في وسائل وتقنيات التسويق الإلكتروني مساء (الأربعاء) المقبل، من خلال رابط المنصة (هنا).

وجدد صندوق هدف دعوته لأفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، والتي تأتي تضامناً مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى “هدف” تجاه المجتمع.

وتهدف الجلسات التدريبية التي تعقد عبر منصة دروب في العديد من التخصصات، إلى تأهيل وتدريب موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

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في حين يتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، وأصحاب الخبرات في المجال، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

من جهة أخرى نظم مركز علاقات الخريجين والتوظيف بعمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية هدف اليوم ، لقاءً “عن بعد” لخريجي عدد من التخصصات الصحية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن اللقاء تضمن إجراء المقابلات الشخصية لخريجي تخصصات “الوبائيات، وصحة البيئة، والتمريض، والأحياء” ، ممن حصلوا على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وأن اختيار المرشّحين سيكون بناء على الكفاءة والمقاعد المتاحة، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات بتثقيف الخريج وتأهيله للانخراط في سوق العمل.

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