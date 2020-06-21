جامعة بيشة تحتفي بتخريج 4281 طالباً افتراضياً غداً

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غداً الاثنين الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة بيشة للعام الجامعي 1440-1441هـ، والبالغ عددهم (4281) خريجاً وخريجة، من مختلف التخصصات بكليات الجامعة في محافظات بيشة والنماص وبلقرن وتثليث.

وثمن رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور مهدي بن علي القرني الرعاية الكريمة لسمو أمير المنطقة، التي تأتي امتداداً للدعم الذي تحظى به الجامعة من سموه.

وقال القرني : إن الجامعة حرصت على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي معبراً عن فخره واعتزازه بالخريجين الذين ينطلقون اليوم ليسهموا في بناء الوطن بعد تأهيلهم في مختلف المجالات وليشاركوا في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – .

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وأوضح أن الدفعة الحالية تشهد تخريج أول دفعة من طلاب كلية الطب وطلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية وطلاب ماجستير إدارة الأعمال من كلية الأعمال معربًا عن تهانيه للخريجين والخريجات ولأولياء أمورهم وأساتذتهم.

وكانت جامعة بيشة ممثلة بمركز رعاية المستفيدين أطلقت الأسبوع الماضي خدمة إلكترونية لتنظيم طلبات مواعيد المراجعة والزيارة للمستفيدين، ضمن الجهود المتواكبة مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح مدير المركز فرج بن علي الشهراني أن الخدمة تتيح للمستفيد الراغب مراجعة أحد قطاعات الجامعة، التقدم بطلب إلكتروني عبر المنصة على البوابة الإلكترونية للجامعة،مشيراً إلى استقبال 248 طلباً منذ عودة منسوبي ومنسوبات الجامعة إلى مقار العمل بعد انتهاء فترة التعليق، مبيناً أن المركز يهدف إلى تقديم خدمة سريعة للمستفيدين بجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة طلباتهم واستقبال مقترحاتهم.

وأكد أن معدل ساعات العمل للمركز المؤسَّس في عام 1440هـ بلغ 14 ساعة يومياً، بمعدل ستة آلاف مكالمة واردة شهرياً، وعدد تذاكر نظام تواصل الإلكتروني 956 تذكرة، ومعدل طلبات الخدمة عن طريق الواتس اب 5400 رسالة شهرياً، وعدد الطلبات الواردة عن طريق البريد الإلكتروني 210 رسائل، كما بلغ عدد المستفيدين المخدومين عن طريق حساب تويتر 123 مستفيداً. لافتاً إلى أنه يمكن التواصل مع المركز من خلال الوسائل التالية: هاتف: 0176238888، واتس اب: 0176238888، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب تويتر: @tawasulub ، والخِدْمات الإلكترونية من خلال الرابط التالي (هنا).

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