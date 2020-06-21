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مخالفة الإجراءات الوقائية تغلق 33 منشأة في القصيم
أمير المنطقة وجه بتحميل تطبيقَي "تباعد" و "توكلنا"
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (33) منشأة خلال الأسبوع الماضي وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك على أثر جولات رقابية مكثفة تم تنفيذها خلال الفترة 22-28 شوال تجاوزت (15) ألف جولة رقابية على مدار الساعة وشملت كافة مدن ومحافظات منطقة القصيم.
وأفادت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الجميع، وتم من خلالها مصادرة (11) طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإصدار (1009) إشعارات ومخالفات، من ضمنها مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ومخالفات التكدس في مساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية المعتمدة.
من جهة أخرى وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بعدم دخول أي موظف وموظفة من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لمقار العمل ما لم يحمل تطبيقي تباعد وتوكلنا والأخذ بكل ما من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حماية للموظفين من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وقال سموه: على الجميع الالتزام بتحميل وتفعيل “تطبيق تباعد” والذي يعد أحد الحلول التقنية لتتبع انتشار الفيروس بوصفه أحد وسائل الحماية, مذكرا بأهمية التقيد التام بلبس الكمامة والتباعد وعدم المصافحة إطلاقاً والحرص على تعقيم اليدين.
وشدد سموه على الجميع ضرورة الإفصاح فوراً بأي أعراض تطرأ على أي من منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة، كارتفاع درجة الحرارة وغيرها بالإضافة إلى تطبيق التعليمات الواردة في هذا الشأن من القطاع الصحي، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه.
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