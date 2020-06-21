السعودية | شاهد.. رصد كسوف الشمس في السعودية

شكرا لقرائتكم شاهد.. رصد كسوف الشمس في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد الجزء الشرقي من الكرة الأرضية صباح اليوم الأحد أول كسوف حلقي للشمس هذا العام، واستغرق نحو 3 ساعات. وشاهد الكسوف جميع الدول العربية ما عدا معظم المغرب وموريتانيا. وشوهد ككسوف حلقي في أجزاء من السودان واليمن والسعودية وعُمان.

والتقطت الكاميرات لقطات للكسوف في أجزاء من السعودية، وشارك الفلكي ملهم هندي رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للظاهرة في حسابه على تويتر.

وحذّر متخصصون من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، موضحين أن ذلك يؤدي إلى تلف في الشبكية وضعف في النظر وقد يؤدي إلى العمى الكلي.

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وصادف كسوف الشمس مع أطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي، حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

وشهد العالم صباح اليوم كسوفا حلقيا للشمس، وذلك بنهاية شوال عند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام.

ويغطي قرص القمر عند ذروة الكسوف الحلقي حوالي 99% من كامل قرص الشمس.