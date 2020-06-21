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سجّل المغرب اليوم 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 9957، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 213 وفاة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8249 حالة بعد تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 520 ألفاً و621 بعد الكشف المخبري.المغرب فيروس كورونا الجديد
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 12:59 PM
إجمالي المصابين 9957 والوفيات 213المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بكورونا
سجّل المغرب اليوم 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 9957، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 213 وفاة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8249 حالة بعد تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 520 ألفاً و621 بعد الكشف المخبري.
، المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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