محمد بن مسعود - الدمام - أمطار رعدية على جازان و6 من محافظاتها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-21 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً بمشيئة الله. 21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 12:35 PM Advertisements مصحوبة برياح وتستمر حتى الساعة 7 مساءً مصحوبة برياح وتستمر حتى الساعة 7 مساءً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً بمشيئة الله. ، أمطار رعدية على جازان و6 من محافظاتها ،

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