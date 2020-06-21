بالفيديو.. أداء صلاة الكسوف في المسجد الحرام

وسط التزام تام بالتباعد الاجتماعي..
أدى مصلون في المسجد الحرام، صباح الیوم الأحد، صلاة كسوف الشمس؛ حیث أَمَّ المصلین إمامُ الحرم المكي الشیخ فیصل بن جمیل غزاوي.
وأظهر مقطع الفيديو التزام المصلین في الحرم المكي بالتعلیمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمنع تفشي فیروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقًا لقناة الإخبارية.
وشھدت المملكة في ساعات الصباح الیوم، أول كسوف حلقي للشمس ھذا العام؛ حیث أمكن رؤيته في شريط ضیّق أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة، وفي الیمن وسلطنة عمان، كما تم مشاهدته جزئیًا بنسب متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي.
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