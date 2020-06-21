بالصور.. جموع من المصلين يؤدون صلاة الكسوف في المسجد النبوي الشريف

شهدته المملكة صباح اليوم..

أدى جموع من المصلين بالمسجد النبوي الشريف، صباح الیوم الأحد، صلاة كسوف الشمس؛ حیث أمَّ المصلین إمامُ وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان. وأظهرت صور نشرها حساب إمارة منطقة المدينة المنورة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التزام المصلین في الحرم المدني بالتعلیمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمنع تفشي فیروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وشھدت المملكة في ساعات الصباح الیوم، أول كسوف حلقي للشمس ھذا العام؛ حیث أمكن رؤيته في شريط ضیق أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة، وفي الیمن وسلطنة عمان. اقرأ أيضًا: Advertisements بالفيديو والصور.. كيف ظهر كسوف الشمس في جازان؟ بثّ مباشر لظاهرة كسوف الشمس الحلقي من جدة المركز الفلكي يوثق لحظة ظهور أحد ألسنة اللهب أثناء الكسوف

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