بثّ مباشر لظاهرة كسوف الشمس الحلقي من جدة

يرصد قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز ووكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، ظاهرة كسوف الشمس والذي بدأ الساعة 7:20 صباحًا تقريبًا، ويستمر حتى 9:40 صباحًا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» بثًا مباشرًا للظاهرة وعلقت عليه: « يحدث الآن من جدة.. رصد ظاهرة كسوف الشمس بالتعاون بين قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز ووكالة الأنباء السعودية».

وتشهد المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية، اليوم، كسوف الشمس الذي يمكن للمواطنين مشاهدته بوضوح في عدد من مناطق المملكة خلال ساعات الصباح.

ووفقًا للدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، فإن موعد كسوف الشمس سيكون اعتبارًا من الساعة 7:20 صباحًا تقريبًا، ويستمر حتى 9:40 صباحًا.

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط واحد، وبالتحديد عندما يكون القمر بين الأرض والشمس. وهذا لا يكون إلا في نهاية الشهر القمري أي وقت المحاق، أو عندما يكون القمر في العقدة الصاعدة أو النازلة، كما أن المرحلة التي تلي مرحلة المحاق أو الكسوف ببضع ساعات هي مرحلة ولادة الهلال الجديد «هلال غرة الشهر».

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