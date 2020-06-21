«تنبيهات الأرصاد»: أمطار رعدية على نجران.. وأتربة مثارة في المدينة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة، أنَّ الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدرالجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة.
وتضمن التنبيه نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.
وبيَّنت الهيئة أنَّ الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان.
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تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة ونجران
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