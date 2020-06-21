جامعة جدة تُعلن عن افتتاح شعبة بكالوريوس التمريض بخليص

بإمكان مجتازات السنة التحضرية التقديم

أعلنت جامعة جدة اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن افتتاح شعبة بكالوريوس التمريض بفرع الجامعة في محافظة خليص. وأوضحت الجامعة أنَّه بإمكان الطالبات المجتازات للسنة التحضيرية التقديم على تخصص التمريض، وذلك ضمن رغبات التسكين التي يتم إتاحتها عبر الأوديس. اقرأ أيضًا: صاحب فيديو الإساءة لمهنة التمريض ينتظر عقوبة السجن أو غرامة 3 ملايين ريال

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