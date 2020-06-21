بالفيديو والصور.. كيف ظهر كسوف الشمس في جازان؟

شهدت مناطق المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى، كسوفًا حَلْقيًا للشمس، هو الثاني خلال 6 أشهر.

وفى منطقة جازان وثّق مصوِّرون ومتابعون عبر مقاطع فيديو الواقعة في أوقات مختلفة من بعد الفجر.

وتتزامن ظاهرة الكسوف اليوم مع اول أيام الصيف وأطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي؛ حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالًا.

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