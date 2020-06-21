في أوقات مختلفة من بعد الفجر
شهدت مناطق المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى، كسوفًا حَلْقيًا للشمس، هو الثاني خلال 6 أشهر.
وفى منطقة جازان وثّق مصوِّرون ومتابعون عبر مقاطع فيديو الواقعة في أوقات مختلفة من بعد الفجر.
وتتزامن ظاهرة الكسوف اليوم مع اول أيام الصيف وأطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي؛ حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالًا.
اقرأ أيضًا :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. كيف ظهر كسوف الشمس في جازان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.