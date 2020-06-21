الأرصاد: غيوم وأتربة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحوال الجوية اليوم الأحد، لافتةً إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي عسير وجازان، مع استمرار الرياح النشطة على شرق المملكة ووسطها.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: «يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق المملكة ووسطها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان».

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة» إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة ١٨–٤٢ كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة بين ١٨-٤٠ كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد » تنبه إلى أمطار رعدية على نجران

«تنبيهات الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على 4 محافظات في مكة