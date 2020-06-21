إجراءات احترازية متواصلة في القريات .. قياس الحرارة وجولات رقابية وتعقيم مستمر

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - هناء سعود - القريات

مع عودة الحياة لطبيعتها، استعدت محافظة القريات بالعديد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وفق البروتوكولات والتدابير الاحترازية المعلنة من الجهات المختصة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطبيق الاحترازات عند زيارة الحدائق والمراكز التجارية :

وأكد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري لصحيفة “متابعات الخليج 365” أن الجولات التفتيشية والرقابية على المنشآت والمولات ومراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار تتم بشكل مكثف للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المهندس الشمري أن الجولات مستمرة بشكل متواصل ويومي للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق، والحرص على النظافة العامة إلى جانب متابعة التزام مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد كافية بين كل شخص وآخر من المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة، وكذلك متابعة إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وإلزام محلات بيع الغاز بتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للمواطنين, وبلدية القريات كان لها السبق في العديد من المبادرات منها مبادرة (تسوق وأنت جالس في بيتك) بالتعاون مع المراكز التجارية.

وأيضا بمشاركة أنشطة متنوعة من خلال هذه الأنشطة تقدم خدمة التوصيل المجاني تخفيفاً للزحام، وكذلك مبادرة تخصيص وقت وكاشير لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت التجارية وبمتابعة مستمرة وتطبيق لكافة التعاميم والتعليمات المستجدة بشأن التصدي والتحكم ومنع انتشار فيروس كورونا.

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وأوصت البلدية كافة المواطنين والمقيمين مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمرتادي الحدائق والمنتزهات عند افتتاحها والمحلات التجارية والأسواق وتحقيق التباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الوسائل التي تحد من انتشار العدوى مثل: غسل اليدين والتعقيم وارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي، وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن في مواقع التجمعات.

لا بد أن نعود بحذر :

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لإدارة الشئون الصحية بالقريات الأستاذ تركي خليف لـ”متابعات الخليج 365” إطلاق عدد من المبادرات في الأسواق التجارية والجوامع وإطلاق عيادات تطمن في صحة القريات مؤخراً وكلها تحت شعار ( نعود بحذر ) حتى يكون متابعات الخليج 365 على قدر من المسؤولية والوعي لرعاية نفسه وأسرته وذلك من خلال معرفة الاحترازات الضرورية للحفاظ على سلامته والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية أثنا الخروج من المنزل وارتياد الأماكن العامة والمناسبات.

كما شدد على ضرورة التقيد بقياس درجة الحرارة عند المداخل والمخارج للأسواق والمنتزهات والاستجابة للتوجيهات, مع توفير معقم كحولي, واستخدام السلالم بدل المصعد الكهربائي وتعقيم السلال وعربات التسوق قبل استخدامها والدفع إلكترونياً, مع أمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة .

أخيراً تبقى سلامتنا أمراً مرهوناً بمدى وعينا والتزامنا بالتعليمات التي توجهنا لها الجهات الحكومية، ولا بد أن تستمر الحياة ويستمر العمل رغم وجود هذه الجائحة، إلا أننا لا بد أن نكون حذرين جداً ومطبقين لكافة الاحترازات الوقائية.

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