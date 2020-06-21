تعيين محاسب قانوني لـ صندوق الخبير ريت مقابل 75 ألف ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخبير المالية بصفتها مدير صندوق الخبير ريت، عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون وقانونيون عضو كرو العالمية كمحاسب قانوني للصندوق عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 مقابل أتعاب سنوية قدرها 75,000 ريال سعودي.

وأضافت الخبير المالية في بيان أرسلت به إلى هيئة السوق المالية أن أتعاب التدقيق السنوية كما ورد بشروط وأحكام الصندوق هي 85,000 ريال سعودي، عليه لا يتوقع مدير الصندوق أن يكون هناك أثر مالي سلبي ينتج عن هذا التغيير.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عن الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.80 مليون ريـال سعودي، وذلك للاستحواذ على ثلاثة عقارات وهي:

– برج اليجانس: برج مكتبي يقع على شارع الملك فهد في حي المروج بمدينة الرياض.

– مبنى كليات الفارابي: عقار تعليمي يقع على طريق البحر العربي في حي اشبيلية بمدينة الرياض.

– المبنى التدريبي لكليات الفارابي: عقار تعليمي تحت الإنشاء يقع على طريق البحر العربي في حي اشبيلية بمدينة الرياض.

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ولفتت الشركة إلى أن مدير صندوق الخبير ريت سيقوم بالإعلان عن أي تطورات تخص هذا الشأن منها الإعلان عن إتاحة الشروط والأحكام المعدلة ودعوة مالكي الوحدات الحاليين للتصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والتغييرات الأساسية في الشروط والأحكام.

ومن شأن هذه الاستحواذات توسيع وتنويع قاعدة الأصول التي يمتلكها صندوق الخبير ريت وتوقعت الشركة أن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق.