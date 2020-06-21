تصريح مشين لابن دونالد ترامب وصف فيه المتظاهرين بالحيوانات 

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

وصف إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتظاهرين بـ الحيوانات؛ لأنهم استولوا على المدن، وتسببوا في فوضى في الشوارع الأمريكية وهم بذلك يجلبون العار للبلاد، واصفًا قضيتهم بأنها هراء، وذلك في خطاب أمام الحشد قبل تجمع والده في تولسا.

وتابع: سيعمل الرئيس دونالد ترامب على حفظ النسيج الأخلاقي لهذا البلد؛ بتنا نشاهد الهراء على شاشة التلفزيون، ونرى هذه الحيوانات تستولي على مدننا، هذه ليست أمريكا، وهذا ليس ما يفعله الأمريكيون.

ويشير إريك ترامب، الابن الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اندلاع الاحتجاجات في أعقاب مقتل متابعات الخليج 365 الأفرو أمريكي، جورج فلويد، في 25 مايو في مدينة مينيابوليس على يد 4 من ضباط الشرطة، وكانت معظم الاحتجاجات سلمية لكن شهدت عدة ليال أعمال النهب والسرقة.

وأثار تصريح إريك ترامب غضب العديدين، ليس فقط للاستهانة بقضية متظاهري حياة السود مهمة Black Lives Matter ولكن أيضًا لأن تولسا هو المكان الذي شهد مذبحة 1921 من السكان السود من قبل المواطنين البيض.

وعلق المغني ريكي دافيلا على هذا التصريح قائلًا: الحيوان الوحيد هو أنت، ووصفه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتصريح المشين.

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ومن جهته برر الابن الثاني لـ دونالد ترامب، إريك ترامب، موقفه في حديث مع شبكة فوكس نيوز قائلًا إن الحشد أظهر سعادته بخطابه قائلًا: الناس بحاجة إلى ذلك، وهذا ما تريده البلاد.

من هو إريك ابن دونالد ترامب ؟

ويُذكر أن إريك ترامب، 36 عامًا، هو رجل أعمال أمريكي، والابن الثاني للرئيس دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا.

وهو متزوج من المنتجة التلفزيونية، لارا ترامب، 36 عامًا، ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، وهو المسؤول عن قبول المشاريع الجديدة والتنموية من جميع أنحاء العالم للمنظمة، مع أخيه، دونالد جونيور وشقيقته إيفانكا.

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