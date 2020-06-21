المراكز العربية تستأنف العمل بمراكزها التجارية دون استثناء لأي أنشطة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة المراكز العربية اليوم عن عودة عمل جميع مراكزها التجارية وبدون استثناء لأي أنشطة تجارية وفق مواقيت العمل الطبيعية لما قبل فترة إجراءات منع التجول وذلك بدءًا من اليوم.

وقالت شركة المراكز العربية إن ذلك يأتي وفقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 31 مايو 2020م بخصوص إعادة افتتاح مراكزها التجارية تدريجياً في ضوء خطة رفع الإجراءات الاحترازية مرحلياً، وبالإشارة للتوجيه الحكومي الصادر بتاريخ 20 يونيو 2020م بشأن رفع إجراءات منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق ومدن المملكة والسماح باستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك المراكز التجارية اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد بتاريخ 21 يونيو 2020م

Advertisements

وتابعت الشركة : ستستمر المراكز التجارية بالالتزام بكافة اللوائح الإرشادية الحكومية المحدثة والمتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة. وسيتم كذلك تطبيق عدة تدابير شاملة خلال هذه الفترة، وتشمل فرض إجراءات فحص درجة حرارة جميع الزوار، وتوزيع الأقنعة الواقية ومعقمات الأيدي عند كافة مداخل المراكز التجارية، بالإضافة إلى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي

وتواصل إدارة شركة المراكز العربية متابعة ودراسة حجم الأثر المالي الناتج عن جميع المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.